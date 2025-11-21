ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 4,67 EUR nach.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:01 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,67 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,67 EUR ab. Bei 4,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 1.384 Stück.

Bei einem Wert von 8,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Gewinne von 82,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 3,64 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,74 EUR.

Am 13.11.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 820,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,730 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

