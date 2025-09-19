ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,34 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,80 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey passte seine Schätzungen am Montag an die Gewinnwarnung der Vorwoche an. Es gelte weiter, eine Trendwende abzuwarten./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,86 €
|Abst. Kursziel*:
10,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
