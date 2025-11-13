DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,73 -5,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,90 EUR -0,04 EUR -0,77 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

Barclays Capital

ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight

13:21 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
4,90 EUR -0,04 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,80 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte sein Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftszahlen an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Equal Weight

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,94 €		 Abst. Kursziel*:
11,29%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
4,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,20%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

13:21 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Experteneinschätzung Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform' Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag ins Plus
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
dpa-afx WDH/Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
dpa-afx Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen