ProSiebenSat.1-Aktie stabil: Verkauf von Online-Portal wetter.com an Funke Mediengruppe
Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkauft sein Online-Wetterportal wetter.com an die Funke Mediengruppe.
Die Belegschaft soll im Zuge eines Betriebsübergangs an den neuen Eigentümer überführt werden, teilte das SDAX-Unternehmen am Montag in Unterföhring bei München mit. Finanzielle Details nannte ProSiebenSat.1 nicht. Den Verkaufserlös will ProSiebenSat.1 zur Verbesserung der finanziellen Basis und zum Schuldenabbau verwenden. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Die Aktie des Konzerns notierte zuletzt 0,09 Prozent im Plus bei 4,69 Euro.
ProSiebenSat.1 hat das Internetportal wetter.com den weiteren Angaben zufolge im Jahr 2000 mitgegründet und 2014 vollständig übernommen. Das Tochterunternehmen gehört zu dem Segment Commerce & Ventures.
"Mit dem erfolgreichen Verkauf von wetter.com treiben wir die strategische Fokussierung des Konzerns auf das Kerngeschäft Entertainment weiter voran", sagte Commerce & Ventures-Chef Florian Hirschberger laut Mitteilung.
