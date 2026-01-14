Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Dow Jones aktuell

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones schloss am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 49.071,56 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,747 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 49.024,68 Punkte an der Kurstafel, nach 49.015,60 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.597,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 49.292,81 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,134 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der Dow Jones 48.461,93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 47.632,00 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Stand von 44.713,52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,42 Prozent zu. Bei 49.633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 5,13 Prozent auf 309,24 USD), Honeywell (+ 4,89 Prozent auf 227,24 USD), Caterpillar (+ 3,41 Prozent auf 665,24 USD), JPMorgan Chase (+ 1,88 Prozent auf 306,42 USD) und Walt Disney (+ 1,84 Prozent auf 111,58 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), Salesforce (-6,09 Prozent auf 214,08 USD), Boeing (-3,13 Prozent auf 234,04 USD), Home Depot (-1,17 Prozent auf 313,15 EUR) und Cisco (-0,67 Prozent auf 78,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47.745.859 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,825 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net