Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Donnerstag im Minus.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,53 Prozent auf 25.884,30 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,028 Prozent stärker bei 26.030,08 Punkten, nach 26.022,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.046,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.418,55 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,988 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.525,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 26.119,85 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Stand von 21.411,46 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,69 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. 24.954,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,40 Prozent auf 738,31 USD), AppLovin (+ 4,96 Prozent auf 569,24 USD), Honeywell (+ 4,89 Prozent auf 227,24 USD), Charter A (+ 4,76 Prozent auf 191,52 USD) und Lam Research (+ 3,59 Prozent auf 248,17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Atlassian (-10,67 Prozent auf 120,38 USD), Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,63 Prozent auf 143,19 USD), Datadog A (-8,81 Prozent auf 128,18 USD) und Workday (-7,65 Prozent auf 174,66 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.745.859 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

