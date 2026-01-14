DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
ProSiebenSat.1 Media Aktie

4,80 EUR -0,02 EUR -0,33 %
STU
Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777

ISIN DE000PSM7770

Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

11:56 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
4,80 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 8,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. ProSiebenSat.1 habe neben dem schwachen Konjunkturumfeld in Deutschland mit hauseigenen Themen zu kämpfen. MediaForEurope besitze nun die Mehrheit und könnte die übrigen Anleger herausdrängen. Ein anderer Bieter für die übrigen Anteile sei wenig wahrscheinlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,15 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,80 €		 Abst. Kursziel*:
69,65%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,65%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

