Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 8,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. ProSiebenSat.1 habe neben dem schwachen Konjunkturumfeld in Deutschland mit hauseigenen Themen zu kämpfen. MediaForEurope besitze nun die Mehrheit und könnte die übrigen Anleger herausdrängen. Ein anderer Bieter für die übrigen Anteile sei wenig wahrscheinlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG