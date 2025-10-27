DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
ProSiebenSat.1 Media Aktie

Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777

ISIN DE000PSM7770

Symbol PBSFF

ProSiebenSat1 Media SE Hold

09:21 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Hold
ProSiebenSat.1 Media SE
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,57 €		 Abst. Kursziel*:
7,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
18.09.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
17.09.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
16.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag kaum bewegt
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Donnerstagnachmittag
dpa-afx ProSiebenSat.1- Aktie gefragt: Weimer mahnt Berlusconi nach Führungswechsel
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Mittwochmittag zu
StockXperts ProSiebenSat.1: Der italienische Umbau beginnt
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: MFE-Finanzchef übernimmt das Ruder
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 weiter auf Talfahrt - Umbesetzungen im Vorstand
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
