ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,26 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,57 €
|Abst. Kursziel*:
7,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
