Heizkosten

Man heizt und heizt, doch statt den Temperaturen, steigen nur die Heizkosten. Welche Gründe könnten dafür verantwortlich sein, dass es einfach nicht warm wird?

Undichte Fenster und Türen

Undichte Fenster und Türen könnten ein Grund dafür sein, dass es in der Wohnung trotz ausreichendem Heizen nicht warm wird. Aufgrund von Feuchtigkeit kann die Fensterdichtung verschleißen und undicht werden. Auch eine falsche Einstellung zwischen Fensterflügel und Rahmen kann dafür sorgen, dass kalte Luft in die Wohnung kommt. Sollte es in der Wohnung nicht warm genug werden, kann es sich also lohnen, die Fenster und Türen auf undichte Stellen zu überprüfen.

Luft in der Heizung

Sollte man die eigene Heizung nicht regelmäßig entlüften, kann aufgestaute Luft in der Heizung auch dazu führen, dass die Heizung nicht richtig funktioniert. Normalerweise lässt sich dieses Problem ganz einfach selbst lösen. Thermondo gibt einen detaillierten Überblick darüber, wie man bei der Entlüftung am besten vorgeht: Zuallererst soll man den Heizkörper komplett zudrehen. Anschließend soll man ein Gefäß unter das Entlüftungsventil halten, um eventuell austretende Flüssigkeit aufzufangen. Mit dem Entlüftungsschlüssel soll dann vorsichtig das Ventil geöffnet werden, bis Heizungswasser aus dem Ventil austritt. Der Prozess ist nun abgeschlossen und es kann in der Regel wieder normal geheizt werden.

Klemmender Ventilstift

Ein klemmender Ventilstift am Heizkörper kann ebenfalls die Heizkörper daran hindern, dass sie ausreichend warm werden. Ein Beitrag auf Heizung.de gibt eine genaue Anleitung, was bei der Lösung beachtetet werden muss: Als erstes soll man mit dem vorsichtigen Lösen des Ventilstifts beginnen, wobei am besten ein kleiner Hammer verwendet wird, um sanft auf die Seite des Ventils zu klopfen. Sollte der Stift nicht von allein herausspringen, soll man ihn minimal mit einer Rohrzange bewegen, wobei man darauf achten soll, dass man ihn nicht komplett herauszieht. Sobald der Ventilstift etwa fünf Millimeter heraussteht, soll man ihn laut der Anleitung mit Fett oder Öl einschmieren, um die Beweglichkeit wiederherzustellen. Sobald sich der Ventilstift wieder reibungslos bewegt und nach dem Hereindrücken selbstständig herausspringt, ist der Reparaturprozess abgeschlossen.

Zu niedrige Vorlauftemperatur, Sommerbetrieb, Hydraulischer Abgleich

Laut einem Beitrag der Peter Barth GmbH, einem Handwerksmeisterbetrieb für Heizung und Sanitär, kann auch eine zu niedrige Vorlauftemperatur des Wassers in der Heizung für Probleme sorgen. Dies könne laut dem Beitrag dazu führen, dass der Heizkörper nicht richtig warm wird. Auch könne es Probleme mit dem hydraulischen Abgleich geben, was dazu führt, dass die Heizung kalt bleibt. Ebenfalls kann es laut der Peter Barth GmbH dazu kommen, dass die Heizkörper noch auf den Sommerbetrieb gestellt sind, wenn die Heizperiode anfängt, was dazu führt, dass sie ebenfalls kalt bleiben. In diesen Fällen empfiehlt die Peter Barth GmbH, sich an den Vermieter oder an die Hausverwaltung zu wenden.

