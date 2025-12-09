ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,60 auf 7,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und M6 sehen sie pessimistisch, ProSiebenSat.1 aber positiv. Der Werbemarkt in Deutschland könnte sich erholen. Zudem könnte der Medienkonzern Media for Europe (MFE), der seit Kurzem etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält, weitere Aktien der Münchner am Markt kaufen. ProSiebenSat.1 selbst könnte Flaconi, Around Home oder Jochen Schweizer versilbern./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Overweight
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,59 €
|Abst. Kursziel*:
72,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
4,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,53%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
