DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +0,5%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.570 -0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,09 -0,1%Gold 4.207 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,66 EUR -0,01 EUR -0,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,08 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

JP Morgan Chase & Co.

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

08:06 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
4,66 EUR -0,01 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,60 auf 7,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und M6 sehen sie pessimistisch, ProSiebenSat.1 aber positiv. Der Werbemarkt in Deutschland könnte sich erholen. Zudem könnte der Medienkonzern Media for Europe (MFE), der seit Kurzem etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält, weitere Aktien der Münchner am Markt kaufen. ProSiebenSat.1 selbst könnte Flaconi, Around Home oder Jochen Schweizer versilbern./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Overweight

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,59 €		 Abst. Kursziel*:
72,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
4,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,53%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

08:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt mittags
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE büßt am Mittag ein
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag verlustreich
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag höher
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie fester: Neue Show mit Joko und Klaas für 2026 angekündigt
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Was Analysten von ProSiebenSat1 Media SE erwarten
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag fester
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen