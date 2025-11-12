DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
ProSiebenSat.1 Media Aktie

4,97 EUR +0,04 EUR +0,73 %
STU
Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777

ISIN DE000PSM7770

Symbol PBSFF

JP Morgan Chase & Co.

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

15:21 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
4,97 EUR 0,04 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Medienhauses liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte die Wachstumsschätzungen für das Anzeigengeschäft im deutschsprachigen Raum./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Overweight

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,97 €		 Abst. Kursziel*:
52,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
4,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,04%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

15:21 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Experteneinschätzung Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform' Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Donnerstagmittag Boden gut
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
dpa-afx WDH/Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
dpa-afx Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
