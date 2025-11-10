Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

20:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorgelegten Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen hätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:22 / UTC

