ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorgelegten Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen hätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,15 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
4,91 €
|Abst. Kursziel*:
66,12%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
4,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,25%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
