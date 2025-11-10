DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.378 -0,4%Bitcoin 87.560 -1,4%Euro 1,1589 +0,0%Öl 62,58 -4,0%Gold 4.196 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt
Aktie ohne Kurszieländerung: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform' Aktie ohne Kurszieländerung: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ProSiebenSat.1 Media Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,93 EUR -0,03 EUR -0,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PSM777

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PSM7770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PBSFF

Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

20:46 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
4,93 EUR -0,03 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorgelegten Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen hätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,15 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,91 €		 Abst. Kursziel*:
66,12%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,25%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

20:46 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Experteneinschätzung Aktie ohne Kurszieländerung: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform' Aktie ohne Kurszieländerung: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
finanzen.net Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag im Minus
dpa-afx WDH/Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
dpa-afx Neue Staffel: Joko Winterscheidts Show geht 2026 weiter
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Montagmittag stärker
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
Deutsche Welle Berlusconi family takes over German TV group ProSiebenSat1
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen