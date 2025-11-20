ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,78 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,78 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 4,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.280 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.
Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 8,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 78,30 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,74 EUR.
Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,03 Prozent zurück. Hier wurden 820,00 Mio. EUR gegenüber 882,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,730 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
