TAGESVORSCHAU: Termine am 21. November 2025

21.11.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.

U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

09:30 DEU: Pressegespräch zur aktuellen Verkehrserhebung «Mobilität in Deutschland 2023» u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

DEU: 2. Mittelständischer Stahlgipfel

+ 13.30 Pressekonferenz

DEU: Bundesrat entscheidet über CO2-Speichergesetz

DEU: Bundesrat entscheidet über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg

Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi