Blick auf Aktienkurs

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 4,76 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,76 EUR nach oben. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,78 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,69 EUR. Bisher wurden heute 79.174 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 44,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,74 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 882,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 820,00 Mio. EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.03.2026 erwartet.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

