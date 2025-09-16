ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 1,01%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,80 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
5,97 €
|Abst. Kursziel*:
-2,77%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
5,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,44%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
