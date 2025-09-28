DAX23.442 -1,0%ESt505.427 -0,7%Top 10 Crypto15,34 -1,8%Dow46.005 -0,3%Nas22.294 -0,9%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1702 -0,3%Öl68,76 -0,5%Gold3.742 +0,1%
US-Aufträge für langlebige Güter steigen im August unerwartet

25.09.25 14:39 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im August wider Erwarten deutlich gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 2,7 (vorläufig: 2,8) Prozent nach oben revidiert.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,4 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Zunahme um 1,9 Prozent.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,6 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

September 25, 2025 08:39 ET (12:39 GMT)