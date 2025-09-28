DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.033 -0,2%Nas22.395 -0,5%Bitcoin95.102 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,20 +0,2%Gold3.737 ±0,0%
Aktien Wien Schluss: ATX verliert leicht

25.09.25 18:08 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX verlor 0,10 Prozent auf 4.630,31 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen verbuchten Rückgänge. An der Wall Street ging es im Verlauf ebenfalls abwärts.

Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen besser aus als erwartet und ließen die Zinssenkungsspekulationen in den USA etwas zurückgehen. Investoren zeigten sich zudem vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

Aus Österreich kamen kaum marktrelevante Nachrichten. Merkliche Verluste wiesen die Bauwerte auf. Die Aktien von Porr verloren 4,4 Prozent, die von Strabag fielen um 2,7 Prozent. Seit dem Jahresstart liegen die beiden Titel aber deutlich im Plus. Die Aktien des Ziegelherstellers Wienerberger schlossen mit minus 1,5 Prozent.

Die Titel des Öl- und Gaskonzerns OMV gewannen 0,4 Prozent auf 45,9 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank hatten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien in einer Sektor-Studie bestätigt, ihr Kursziel jedoch von 56,0 auf 53,0 Euro gesenkt.

Die im ATX schwergewichteten Banken legten mehrheitlich zu. BAWAG verteuerten sich um 0,4 Prozent und Erste Group (Erste Group Bank) um 0,5 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verbuchten hingegen ein Minus von 0,3 Prozent.

Frequentis-Papiere gewannen um weitere 1,6 Prozent. Bereits zur Wochenmitte hatten die Aktien des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen fast fünf Prozent zugelegt. Seit dem Jahresauftakt haben die Titel etwa 130 Prozent gewonnen./ste/sto/APA/stw

