Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Index-Bewegung

Börse Wien in Rot: ATX nachmittags schwächer

25.09.25 15:57 Uhr
Börse Wien in Rot: ATX nachmittags schwächer

Der ATX zeigt sich heute in Rot.

Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.613,3 PKT -21,8 PKT -0,47%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,54 Prozent auf 4.610,13 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 136,149 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 4.635,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4.635,11 Punkten am Vortag.

Bei 4.635,11 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4.598,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,394 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 25.08.2025, mit 4.759,68 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.360,72 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 25.09.2024, bei 3.591,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 26,07 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 4.857,40 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,57 Prozent auf 45,96 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,56 Prozent auf 26,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,48 Prozent auf 12,44 EUR), Verbund (+ 0,24 Prozent auf 61,65 EUR) und CA Immobilien (+ 0,09 Prozent auf 22,74 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-3,69 Prozent auf 28,70 EUR), STRABAG SE (-3,21 Prozent auf 75,50 EUR), Wienerberger (-2,57 Prozent auf 28,02 EUR), AT S (AT&S) (-1,56 Prozent auf 22,05 EUR) und Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 28,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 145.292 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,311 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

