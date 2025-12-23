DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.529 +0,4%Bitcoin74.721 -0,7%Euro1,1779 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.479 +0,8%
Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

23.12.25 17:58 Uhr
Kaum verändert zeigte sich der ATX zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
ATX
5.247,2 PKT 7,8 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

Der ATX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5.247,21 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 153,512 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,009 Prozent auf 5.238,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5.239,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5.203,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.251,52 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.789,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.641,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3.607,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 43,49 Prozent. Bei 5.252,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3.481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 37,66 EUR), Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 101,10 EUR), PORR (+ 0,32 Prozent auf 31,75 EUR), Andritz (+ 0,30 Prozent auf 66,05 EUR) und BAWAG (+ 0,24 Prozent auf 126,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil CA Immobilien (-0,87 Prozent auf 22,66 EUR), CPI Europe (-0,70 Prozent auf 15,53 EUR), voestalpine (-0,64 Prozent auf 37,30 EUR), Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,00 EUR) und OMV (-0,38 Prozent auf 46,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 236.729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

