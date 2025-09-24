DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.824 -0,7%Euro1,1746 ±0,0%Öl69,05 ±-0,0%Gold3.731 -0,1%
Hochstufung

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

25.09.25 03:43 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA überzeugt Skeptiker: DA Davidson hebt Rating nach Quartalszahlen an | finanzen.net

Die Rally von NVIDIA überzeugt nun auch zurückhaltende Analysten: Warum ein Experte seine Meinung geändert hat und der Chipriese ausgerechnet jetzt wieder stärker in den Fokus rückt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
214,55 EUR -0,60 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,66 EUR -0,42 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
259,10 EUR -5,35 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DA Davidson stuft NVIDIA von Neutral auf Buy hoch
• Wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für KI stärkt die Wachstumsaussichten
• Trotz Kursrally bewertet DA Davidsons Gil Lauria die Aktie im Vergleich zur Branche als günstig

Von Skepsis zu Kaufempfehlung: DA Davidson ändert Kurs

Einem Bericht von Business Insider zufolge hat Gil Luria, Leiter der Technologie-Analyse beim US-Finanzhaus DA Davidson, seine Einschätzung zu NVIDIA deutlich angehoben. Der Analyst stufte die Aktie von Neutral auf Buy hoch und erhöhte gleichzeitig das Kursziel von 190 auf 210 US-Dollar. Die Neubewertung folgte kurz nach der Präsentation der Zahlen für das zweite Quartal Ende August, die Umsatz und Gewinn erneut über den Markterwartungen auswiesen

Luria galt lange Zeit als einer der vorsichtigsten Beobachter des Unternehmens, was der jetzigen Kehrtwende besonderes Gewicht verleiht. Auch Invezz berichtet über die Hochstufung und betonte, die Einschätzung stütze sich auf eine nachhaltig wachsende Nachfrage nach KI-gestützter Rechenleistung.

KI treibt neue Fantasie: Nachfrage nach Rechenpower explodiert

In einem Interview mit dem US-Sender CNBC erklärt Luria die Hintergründe seiner Entscheidung. Er und sein Team seien "äußerst optimistisch für die Einführung von KI und den Bedarf an KI-Rechenleistung".

Konkret führte Luria Beispiele an, die den Einzug von künstlicher Intelligenz in den Alltag und die Arbeitswelt verdeutlichen: So könne man während der Autofahrt große Dokumente analysieren oder sich als Jurist bereits strategisch von ChatGPT beraten lassen. Diese wachsende Durchdringung von KI-Anwendungen stützt nach Einschätzung von Luria die anhaltend hohe Nachfrage nach den Hochleistungsprozessoren und Lösungen für Rechenzentren von NVIDIA.

Attraktive Bewertung trotz Rally

Obwohl der Chipriese kräftige Kursgewinne in den vergangenen Monaten verzeichnete, sieht DA Davidson die Bewertung der NVIDIA-Aktie weiterhin als attraktiv an. Luria verwies im Gespräch mit CNBC auf eine aktuelle Rotation im Markt. Viele Investoren hätten ihre Engagements auf andere KI-Werte ausgeweitet, wodurch NVIDIA im Vergleich günstiger geworden sei.

Das Papier werde derzeit mit dem 28-fachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt, ähnlich wie Apple, während Oracle laut Luria auf dem 50-fachen Niveau liege. NVIDIA dürfte nach seiner Prognose die Gewinne um 30 bis 40 Prozent steigern, Apple hingegen nur um rund zehn Prozent. Diese Relation rechtfertige aus seiner Sicht den jetzigen Einstieg und unterstreiche die anhaltende Attraktivität der NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

