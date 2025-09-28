DAX23.434 -1,0%ESt505.425 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1707 -0,3%Öl68,85 -0,3%Gold3.744 +0,2%
Nato-Generalsekretär zu Drohnenalarm: Nehmen Situation sehr ernst

25.09.25 14:40 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach dem neuen Drohnenalarm Solidarität und enge Kooperation zugesichert. Man nehme die Situation sehr ernst, schrieb Rutte nach einem Gespräch mit Frederiksen im sozialen Netzwerk X. Die Alliierten arbeiteten gemeinsam daran, die Sicherheit der kritischen Infrastruktur zu gewährleisten.

Frederiksen erklärte nach dem Gespräch auf X, Dänemark und die Nato hätten vereinbart, gemeinsam für Sicherheit und Schutz zu sorgen. Sie habe mit Rutte über die "ernste Situation" in Dänemark gesprochen.

Nach erneuten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen im Land spricht die dänische Regierung von einem "hybriden Angriff". Alles deute darauf hin, dass ein professioneller Akteur dahinterstecke, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Justizminister Peter Hummelgaard in Kopenhagen. Wer dies sein könne, ist den Angaben nach noch unklar./aha/DP/stk