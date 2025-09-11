Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Dow Jones-Marktbericht

Der Dow Jones bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,37 Prozent schwächer bei 46.121,28 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,622 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,154 Prozent auf 46.364,11 Punkte an der Kurstafel, nach 46.292,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.096,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.453,07 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 45.631,74 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, bei 43.089,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42.208,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46.714,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1,18 Prozent auf 351,81 USD), Chevron (+ 1,12 Prozent auf 159,18 USD), Walt Disney (+ 1,05) Prozent auf 113,43 USD), Home Depot (+ 0,75 Prozent auf 348,60 EUR) und Salesforce (+ 0,54 Prozent auf 245,89 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Amgen (-2,65 Prozent auf 279,22 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 267,53 USD), Goldman Sachs (-1,72 Prozent auf 792,43 USD), 3M (-1,08 Prozent auf 154,60 USD) und Apple (-0,83 Prozent auf 252,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.354.822 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,783 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Merck-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

