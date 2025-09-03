Aktienrückkauf

Die RTL Group wird zunächst weniger Aktien zurückkaufen als ursprünglich geplant.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wurden ihr 3,17 Millionen Aktien angedient. Der Preis liegt mit 37,85 Euro am oberen Ende der Spanne. RTL hatte Anfang des Monats angekündigt, bis zu 4 Millionen Aktien zurückkaufen zu wollen. Allein Bertelsmann hat 2 Millionen Aktien angedient.

RTL will mit dem Rückkauf einen Bestand an eigenen Aktien aufbauen. Dieser kann für die Begleichung des Kaufpreises für Sky oder andere Akquisitionen verwendet werden.

Das Unternehmen will den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt fortsetzen, um das angestrebte Gesamtvolumen von 4 Millionen Aktien zu erreichen.

RTL mit Kurssprung - Zahlt hohen Preis für Aktienrückkäufe

Die Aktien der RTL Group sind am Freitag auf ein Hoch seit August 2023 gesprungen. Händler verwiesen als Treiber darauf, dass RTL einen recht hohen Preis für zuletzt angekündigte Aktienrückkäufe zahle. Etwa zehn Prozent betrug am Morgen das Plus bei dem Medienkonzern, dessen Kurs über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie kletterte. Im XETRA-Handel gewann die RTL-Aktie zuletzt 7,95 Prozent auf 38,00 Euro. RTL hob sich damit positiv ab vom Konkurrenten ProSiebenSat.1, dessen Kurs sich zuletzt um 0,4 Prozent aufwärts bewegte auf 6,3 Euro.

Anfang September war bekannt geworden, dass im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots bis zu vier Millionen Aktien zurückgekauft werden sollen, um diese dann bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können. RTL teilte nun mit, dass der endgültige Kaufpreis auf 37,85 Euro je Aktie und damit ganz am oberen Ende der damals genannten Spanne festgesetzt wurde. Laut Mitteilung wurden RTL knapp 3,2 Millionen Aktien angedient.

