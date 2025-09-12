DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.758 -0,2%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Apple 865985 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Ratingagentur Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab - Ausblick stabil Ratingagentur Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab - Ausblick stabil
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
52-Wochen-Hoch im Blick

DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch - Was Anleger im Blick behalten sollten

13.09.25 17:07 Uhr
DEUTZ vor dem großen Durchbruch: Knackt die Aktie jetzt die 10-Euro-Schwelle? | finanzen.net

Seit Wochen steht die DEUTZ-Aktie im Anlegerfokus. Neue Jahreshöchststände sind in Reichweite. Was Anleger wissen sollten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,76 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kapitalerhöhung für Sobek-Übernahme nur kurzzeitige Belastung
• Strategischer Einstieg ins Rüstungsgeschäft eröffnet neue Wachstumspotenziale
• 10-Euro-Marke im Blick

Wer­bung

Die DEUTZ-Aktie zeigt bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit nach einer Kapitalerhöhung, die den Kurs kurzzeitig unter Druck gesetzt hatte. Nun steht der Durchbruch durch die 10-Euro-Marke an.

Kursrallye trotzt kurzfristigem Rücksetzer

Die DEUTZ-Aktie bewegt sich derzeit in einem spannenden Kursbereich knapp unter der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Am Freitag ging es zwar nur marginale 0,05 Prozent auf 9,72 Euro nach oben, in den letzten drei Monaten haben Anleger aber ein Plus von 38,96 Prozent in ihren Depots. Setzt sich die positive Entwicklung fort, stehen neue Jahreshöchststände an.

Kapitalerhöhung sorgt für temporäre Verunsicherung

Die jüngste Kapitalmaßnahme war dabei nur kurzzeitig ein Belastungsfaktor, dient sie doch der Finanzierung einer strategischen Akquisition. Das frische Geld soll für die Finanzierung der Übernahme des Drohnenantriebsspezialisten Sobek verwendet werden - bei deren Ankündigung hatten die Kölner bereits eine Kapitalmaßnahme in Aussicht gestellt. DEUTZ hätte die Transaktion angesichts der moderaten Nettoverschuldung zum Ende des zweiten Quartals und positiver Barmittelzuflüsse auch über Kreditlinien finanzieren können, erklärte Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank. Angesichts der positiven Anlegerstimmung gegenüber der Aktie habe das Unternehmen aber die Kapitalerhöhung bevorzugt.

Wer­bung

Geschäfte laufen gut

Fundamentale Kennzahlen unterstreichen die operative Entwicklung des Motorenherstellers. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast ein Viertel auf 518 Millionen Euro nach oben. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte.

Expansion ins Rüstungsgeschäft kommt gut an

Mit der Übernahme von Sobek stößt der Kölner Motorenhersteller in den wachstumsstarken Verteidigungssektor vor. Der Zukauf sichert dem Unternehmen einen strategischen Zugang zum boomenden europäischen Rüstungsmarkt. Mit diesem Schritt reduziert DEUTZ zudem seine Abhängigkeit vom konjunktursensiblen klassischen Motorengeschäft und erschließt sich neue Wachstumspotenziale im Defense-Tech-Sektor.

Der Zeitpunkt für den Markteintritt erscheint strategisch günstig, da die Nachfrage nach militärischen Drohnen kontinuierlich steigt. DEUTZ-CEO Schulte betonte, dass sich das Unternehmen frühzeitig als relevanter Systempartner im europäischen Verteidigungstechnologie-Ökosystem positionieren wolle.

Wer­bung

10-Euro-Marke voraus?

Die Börse quittierte die Expansionsstrategie bislang mit deutlicher Zustimmung. Analysten und Investoren bewerten den Einstieg ins Rüstungsgeschäft überwiegend positiv, da er dem Unternehmen Zugang zu einem technologie-, margen- und wachstumsstarken Markt verschafft.

Mit der Kombination aus solider Finanzlage, wachsender Profitabilität und dem Eintritt in den margenstarken Zukunftsmarkt hat DEUTZ die Chance, sich langfristig neu zu positionieren. Anleger blicken gespannt auf den Moment, in dem die Aktie die symbolträchtige 10-Euro-Marke nachhaltig hinter sich lässt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen