Der Motorenbauer DEUTZ will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen.

So soll das Grundkapital um 10 Prozent durch Ausgabe rund 13,9 Millionen neue Aktien aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Das Bezugsrecht ist ausgeschlossen. Der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

Mit dem Erlös will DEUTZ den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Maßnahme in Aussicht gestellt.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent zum XETRA-Schlusskurs von 9,95 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag.

