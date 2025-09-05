DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.423 +0,1%Nas21.788 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,15 +0,7%Gold3.633 +1,3%
Sobek im Visier

DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

08.09.25 20:11 Uhr
DEUTZ-Aktie fällt: Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme eingeleitet | finanzen.net

Der Motorenbauer DEUTZ will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,71 EUR 0,10 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So soll das Grundkapital um 10 Prozent durch Ausgabe rund 13,9 Millionen neue Aktien aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Das Bezugsrecht ist ausgeschlossen. Der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

Mit dem Erlös will DEUTZ den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Maßnahme in Aussicht gestellt.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent zum XETRA-Schlusskurs von 9,95 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag.

/nas/jha/

KÖLN (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

