ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 5,61 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,61 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.943 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,53 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 52,05 Prozent Luft nach oben. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,052 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,789 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

