Symbolischer Baustart für neue Opel-Zentrale 'Green-Campus'

25.09.25 15:00 Uhr
RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Mit dem ersten Spatenstich hat in Rüsselsheim symbolisch der Bau des Herzstücks der künftigen Stellantis Germany- und globalen Opel-Zentrale begonnen. Dieses Ereignis sei ein Meilenstein für das Unternehmen, sagte Opel- und Stellantis-Deutschland-Chef Florian Huettl. Der Spatenstich sei mehr als ein symbolischer Akt. "Er ist ein Versprechen." Wir wollen den nächsten Schritt mit dem Unternehmen gehen.

Ein Verwaltungsgebäude mit rund 28.000 Quadratmetern Nutzfläche, ein Entwicklungszentrum mit rund 30.000 Quadratmetern sowie ein Parkhaus und umfassende Grünflächen sind geplant. Energetisch soll der Campus mit Photovoltaik und Geothermie versorgt werden. Dem Unternehmen zufolge soll der Bau 2027 fertig werden. Über die Höhe der Investitionen sagte Huettl nichts.

In den geplanten "Green-Campus" auf dem Werksgelände sollen die Opel-Geschäftsführung und die deutsche Stellantis-Einheit einziehen. Stellantis will in den nächsten Jahren eine nachhaltige, grüne Firmenzentrale und mit dem Bau auch ein Bekenntnis zu Opel als deutscher Marke im Konzern schaffen. Es soll ein Campus für Arbeit, Forschung und Innovation entstehen. Der "Green-Campus" ist Stellantis zufolge Teil eines europäischen Konzepts. Gemeinsam mit Standorten in Frankreich und Italien entsteht ein Netzwerk von Green-Campus-Projekten.

Das frühere Familienunternehmen Opel gehörte Jahrzehnte zum amerikanischen Generals-Motors-Konzern. Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern im Jahr 2017 und die anschließende Integration von Opel in den PSA-Konzern, der späteren Stellantis, wurde von zahlreichen Umstrukturierungsmaßnahmen begleitet./opi/DP/men

