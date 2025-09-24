Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 8,04 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 8,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 8,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 151.478 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 14,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit Abgaben von 9,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,88 EUR angegeben.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.

