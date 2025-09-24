STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 notiert derzeit im Minus.

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,63 Prozent auf 5.430,02 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,018 Prozent auf 5.463,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5.464,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.463,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.415,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,597 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.443,96 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.252,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.916,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,41 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5.568,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Allianz (+ 0,98 Prozent auf 349,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 223,00 EUR), Eni (+ 0,64 Prozent auf 15,21 EUR), Enel (+ 0,57 Prozent auf 8,00 EUR) und BMW (+ 0,45 Prozent auf 85,20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-4,80 Prozent auf 93,92 EUR), Deutsche Bank (-2,21 Prozent auf 30,06 EUR), Siemens (-2,12 Prozent auf 221,55 EUR), SAP SE (-1,91 Prozent auf 223,65 EUR) und adidas (-1,60 Prozent auf 181,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3.004.077 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 322,414 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

