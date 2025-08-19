DAX 24.349 -0,3%ESt50 5.485 +0,0%Top 10 Crypto 15,74 +1,5%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.224 +0,3%Euro 1,1643 +0,0%Öl 66,58 +1,0%Gold 3.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Intel 855681 TUI TUAG50
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus: Hunderte neue Produkte betroffen USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus: Hunderte neue Produkte betroffen
Profil

Stellantis Aktie

Stellantis Aktien-Sparplan
8,51 EUR +0,02 EUR +0,26 %
STU
9,91 USD +0,23 USD +2,32 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 23,89 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

12:26 Uhr
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,51 EUR 0,02 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Neueste Branchendaten signalisierten eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des US-Automobilsektors, schrieb Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts struktureller Gegenwinde und gemischter Verbrauchersignale mahne er mit Blick das zweite Halbjahr 2025 jedoch weiterhin zur Vorsicht./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,52 €		 Abst. Kursziel*:
-6,14%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,97%
Analyst Name:
Daniel Roeska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

12:26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
30.07.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

