Indexwechsel

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

03.09.25 07:58 Uhr
Indexumstellungen im Überblick: Diese Aktienwechsel stehen im EURO STOXX 50 an - Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. | finanzen.net

Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam.

===

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Argenx

- Deutsche Bank

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Nokia

- Pernod Ricard

- Stellantis

+ STOXX-50

AUFNAHME

- BBVA

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- BASF

- Mercedes-Benz

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Abivax

- Camurus

- Flatexdegiro

- Fraport

- Nordex

- Unicaja Banco

- Zegona Communications

HERAUSNAHME

- Banca Popolara di Sondrio

- Carl Zeiss Meditec

- Computacenter

- Embracer Group

- Gerresheimer

- Redcare Pharmacy

- Verallia

===

DOW JONES

