Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank ernennt neue Chefin für das Amerika-Geschäft
Die Deutsche Bank hat eine neue Chefin für die Region Amerika ernannt.
Werte in diesem Artikel
Wie die Bank mitteilte, wird Lisa McGeough, zuletzt Leiterin des US-Geschäfts der HSBC, den Posten Anfang des kommenden Jahres übernehmen. Sie wird dann auch CEO der Deutschen Bank USA. Sie berichtet an Fabrizio Campelli, bei dem im Vorstand die Verantwortung für Amerika angesiedelt ist.
Derzeit wird die Region kommissarisch von Paul Maley geleitet, seit dem Ausscheiden von Vorstandsmitglied Stefan Simon im Mai.
"Die Region Amerika ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für die Deutsche Bank", sagte Campelli. "Durch Lisas umfassende Erfahrung in den USA und Europa können wir das regionale Management noch enger mit den regionalen Geschäftsbereichen verzahnen."
