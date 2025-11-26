So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Performance der Investition

Bei einer frühen Investition in Binance Coin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Binance Coin notierte am 25.11.2024 bei 636,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,1572 BNB-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,61 USD, da Binance Coin am 25.11.2025 862,52 USD wert war. Das entspricht einem Plus von 35,61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 533,45 USD. Am 07.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net