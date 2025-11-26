DAX23.489 +0,1%Est505.595 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin74.993 -0,7%Euro1,1577 +0,1%Öl62,45 -0,3%Gold4.164 +0,8%
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen

26.11.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Tron verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,2740 USD -0,0003 USD -0,10%
Charts|News

Tron notierte am 25.11.2024 bei 0,1960 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1.000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.103,11 Tron. Da sich der Wert eines Coins am 25.11.2025 auf 0,2743 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.399,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,99 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TRX liegt derzeit bei 0,2013 USD und wurde am 27.11.2024 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tron am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net

