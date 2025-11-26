So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Krypto-Invest im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Tron verdienen können.

Tron notierte am 25.11.2024 bei 0,1960 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1.000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.103,11 Tron. Da sich der Wert eines Coins am 25.11.2025 auf 0,2743 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.399,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,99 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TRX liegt derzeit bei 0,2013 USD und wurde am 27.11.2024 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tron am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net