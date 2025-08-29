Medienbericht

Deutsche Bank-Aktie stabil: Wohl Verkauf des indischen Privatkundengeschäfts geplant

01.09.25 16:14 Uhr

Die Deutsche Bank will einem Agenturbericht zufolge ihr Retail-Geschäft in Indien verkaufen.

Wer­bung

Die Bank habe um Angebote von Banken gebeten, die in dem Land tätig sind, berichtet Reuters. Die Bank wolle das gesamte Geschäft verkaufen, das 17 Filialen umfasse. Deutsche Bank lehnte auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab. Wer­bung Wer­bung Im XETRA-Handel gewinnt die Deutsche Bank-Aktie minimale 0,03 Prozent auf 30,04 Euro. DJG/DJN/mgo/kla DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com