Deutsche Bank-Aktie stabil: Wohl Verkauf des indischen Privatkundengeschäfts geplant
Die Deutsche Bank will einem Agenturbericht zufolge ihr Retail-Geschäft in Indien verkaufen.
Werte in diesem Artikel
Die Bank habe um Angebote von Banken gebeten, die in dem Land tätig sind, berichtet Reuters. Die Bank wolle das gesamte Geschäft verkaufen, das 17 Filialen umfasse. Deutsche Bank lehnte auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
