Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,37 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 29,37 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,89 EUR an. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,28 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.010.485 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Gewinne von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 91,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,14 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

