Deutsche Bank im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Einbußen

25.11.25 12:05 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,50 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 29,47 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.072.744 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 33,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Mit einem Zuwachs von 13,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Mit Abgaben von 48,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 35,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein?

Deutsche Bank-Aktie höher: Ausgabe von Additional-Tier-1-Wertpapieren

Deutsche Bank schlägt Alarm: Verluste bei Yen und japanischen Staatsanleihen beunruhigen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
09:51Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
24.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
