Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 60,9 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 34,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ambitionierte Ziele für 2028 präsentiert, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese erschienen nur mit viel Rückenwind von Kapitalmarkt und Konjunktur erreichbar. Zuletzt habe die Bank aber entgegen skeptischer Stimmen geliefert, zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./niw/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 15:34 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:05 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
29,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
29,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
