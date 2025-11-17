DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.248 -1,3%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.352 -1,6%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1575 -0,1%Öl 64,13 +0,2%Gold 4.061 +0,4%
Deutsche Bank Aktie

29,47 EUR -0,87 EUR -2,87 %
34,04 USD -1,08 USD -3,06 %
Marktkap. 60,9 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 34,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ambitionierte Ziele für 2028 präsentiert, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese erschienen nur mit viel Rückenwind von Kapitalmarkt und Konjunktur erreichbar. Zuletzt habe die Bank aber entgegen skeptischer Stimmen geliefert, zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./niw/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 15:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:05 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
29,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
29,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

17:11 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12:06 Deutsche Bank Buy UBS AG
08:01 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

