Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 55,18 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl
Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,97 €
|Abst. Kursziel*:
13,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
