Deutsche Bank Aktie

29,18 EUR +0,41 EUR +1,41 %
STU
33,58 USD -1,52 USD -4,33 %
BTT
Marktkap. 55,18 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Bank Hold

08:01 Uhr
Deutsche Bank Hold
Deutsche Bank AG
29,18 EUR 0,41 EUR 1,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,97 €		 Abst. Kursziel*:
13,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

