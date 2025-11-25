Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag nordwärts

DAX23.456 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.818 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.140 +0,1%
25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 29,74 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 29,74 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,03 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.151.875 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 33,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 48,55 Prozent sinken.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,08 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com

