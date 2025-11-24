DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
Deutsche Bank im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag

24.11.25 12:06 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,58 EUR -0,04 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 29,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 29,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.212.625 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,30 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 92,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

