Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,48 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 29,48 EUR abwärts. Bei 29,37 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 29,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191.334 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,89 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (15,30 EUR). Abschläge von 48,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 34,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.10.2025. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 16,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

