So entwickelt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Montagvormittag

24.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,64 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,78 EUR 0,16 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 29,64 EUR zu. Bei 29,79 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 29,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.286 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,57 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 13,26 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 48,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,14 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15,11 Mrd. EUR, gegenüber 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,91 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

