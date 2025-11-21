Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 29,13 EUR.
Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 29,13 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,94 EUR nach. Mit einem Wert von 29,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 265.179 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (15,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 47,47 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,27 EUR.
Deutsche Bank ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
