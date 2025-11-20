Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 30,13 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 30,66 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.411.919 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 96,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,27 EUR an.
Am 29.10.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15,11 Mrd. EUR, gegenüber 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,91 Prozent präsentiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
