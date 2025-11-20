DAX23.363 +0,9%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.061 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Aktienkurs aktuell

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag

20.11.25 12:06 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 30,13 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,01 EUR -0,04 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 30,66 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.411.919 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 96,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,27 EUR an.

Am 29.10.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15,11 Mrd. EUR, gegenüber 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,91 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Analyse: Deutsche Bank-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen