SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen

Straumann-Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Straumann-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Straumann-Anteile 30,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,333 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 317,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,34 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 217,80 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Straumann eine Marktkapitalisierung von 15,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net