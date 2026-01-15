SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Straumann-Anlage?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Straumann-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Straumann-Aktie bei 29,15 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,305 Straumann-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 98,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.390,05 CHF wert. Mit einer Performance von +239,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,89 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net