Relief Therapeutics-Anlage unter der Lupe

SPI-Papier Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Relief Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

21.11.25 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Relief Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Relief Therapeutics Holding AG
2,71 CHF 0,15 CHF 5,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 10 Jahren wurde das Relief Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Relief Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,250 Relief Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 16,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,57 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,97 Prozent verringert.

Relief Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

