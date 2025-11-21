DAX23.170 -0,5%Est505.535 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -6,2%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.455 -3,6%Euro1,1548 +0,2%Öl62,58 -1,0%Gold4.054 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- NIO, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX knickt ein - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX knickt ein - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Langfristige Anlage

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren bedeutet

21.11.25 10:00 Uhr

Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
13,10 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an diesem Tag 18,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,619 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 702,41 CHF wert. Mit einer Performance von -29,76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von AEVIS VICTORIA SA betrug jüngst 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AEVIS VICTORIA SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AEVIS VICTORIA SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung