SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

Vor Jahren AEVIS VICTORIA SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die AEVIS VICTORIA SA-Aktie an diesem Tag 18,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,619 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 702,41 CHF wert. Mit einer Performance von -29,76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von AEVIS VICTORIA SA betrug jüngst 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net